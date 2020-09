Covid-19 en Belgique : quelques milliers de soignants réclament une aide de l'Etat dans les rues de Bruxelles

Mieux financer le secteur de la santé en Belgique

Quelques milliers de manifestants ont appelé dimanche à Bruxelles à un meilleur financement des soins de santé. D'après les chiffres de la police, les manifestants étaient environ 4000 dans les rues de la capitale européenne.L'événement était une initiative du collectif Santé en Lutte qui regroupe du personnel du secteur de la santé, et des syndicats.La Belgique est l'un des pays européens les plus endeuillés par le coronavirus qui a fait près de 10.000 morts pour une population d'environ 11,5 millions d'habitants. Le pays essaie de limiter les flux de touristes, mais le nord de la France reste en zone orange selon les critères belges Dans le calme, des soignants, certains vêtus de blouse blanche ou verte, ont exigé une augmentation des salaires pour toutes les professions du secteur ainsi que davantage de personnel pour améliorer la qualité des soins.Les manifestants entendent mettre la pression sur le gouvernement belge (toujours en formation depuis les législatives il y a un an et demi faute d'entente entre les partis) afin qu'il consacre davantage d'argent au système de santé.