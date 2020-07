Covid-19 : en Belgique, 68 communes ont atteint le seuil d'alerte

L’augmentation du nombre de nouvelles infections s’intensifie depuis quelques jours https://t.co/ZQTN1aXOET



Toename in aantal nieuwe infecties is de laatste dagen intensiever geworden https://t.co/JA0ABE2BYD#COVID19 #COVID19be pic.twitter.com/QlUlrJsJtL — Sciensano (@sciensano) July 22, 2020

Six communes frontalières ont dépassé le seuil d'alerte

En rouge, les communes qui ont dépassé le seuil d'alerte, c'est-à-dire, qu'elles ont connu au moins 20 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants sur la semaine. • © SUDPRESSE

Ledegem recense 144,4 cas sur la dernière semaine

Menin : 29,95 cas

Moorslede : 71,1 cas

Mouscron : 23,94 cas

Wervicq : 26,64 cas

Wevelgem : 22,29 cas

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : la Belgique veut "agir vite", face à la forte hausse des contaminations

Menin, Moorslede, Mouscron, Wervicq... 68 communes belges ont dépassé le seuil d'alerte, 192 nouvelles contaminations en moyenne sont signalées par jour sur le sol belge ces derniers jours, 91 % de contamination en plus d'une semaine sur l'autre selon l'institut de santé publique Sciensano... Ces chiffres inquiètent les autorités belges qui doivent se réunir ce jeudi 23 juillet pour décider d'un renforcement des mesures sanitaires . Certaines villes ont déjà pris les devants à l'image d'Anvers.En Belgique, le seuil d'alerte est fixé à 20 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants en une semaine. Ce seuil a été dépassé dans au moins 68 communes.Parmi les soixante communes à l'avoir atteint ou dépassé, six villes proches de la frontière française sont concernées :

En comparaison, depuis un mois dans le Nord, 9,7 nouveaux cas détectés pour 100 000 habitants.

Anvers, Ostende, Le Coq ont décidé de renforcer leurs mesures sanitaires

les rassemblements de plus de 10 personnes hors liens familiaux sont désormais interdits.

le port du masque est obligatoire sur les marchés, les kermesses et tout espace ouvert au public.

les hôtels, restaurants et cafés devront prendre les coordonnées de tous les clients pour qu'ils puissent être contactés rapidement si besoin.

le partage de boissons alcoolisées et de narguilé sont interdits tout comme l'achat d'alcool entre minuit et sept heures.

Belangrijke boodschap aan de Antwerpenaar over de extra maatregelen vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen in onze stad. 👇 pic.twitter.com/SV4GGRUjUt — Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 22, 2020

Anvers concentre 30 % des nouveaux cas d'infection diagnostiqués ces deux dernières semaines par l'institut de santé publique Sciensano. Face à cette situation, le maire, Bart De Wewer a décidé de renforcer les mesures sanitaires sur le territoire anversois :À Ostende et Le Coq, les mesures sont moins drastiques. Le port du masque devient obligatoire sur les marchés hebdomadaires. C'était déjà le cas à Blankenberge, Bredene, et Knokke.La ville côtière belge d'Ostende compte renforcer ses contrôles du respect des mesures sanitaires dans les établissements de l'hôtellerie et de la restauration. Elle recommande vivement le port du masque sur la digue, les lieux de vie nocturnes, et les zones très fréquentées. Un système de traçage local est aussi en réflexion.Depuis le début de l'épidémie, 64 627 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en Belgique.