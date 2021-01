Covid-19 : la carte des centres de vaccination ouverts dans l'Aisne, l'Oise et la Somme

Lundi 18 janvier, la campagne de vaccination contre la covid-19 s'ouvre aux personnes de plus de 75 ans. Actuellement, 18 centres de vaccination sont actifs dans l'Aisne, l'Oise et la Somme.

La première phase de la campagne de vaccination concerne :

les résidents en Ehpad et en Unité de soin longue durée ;

les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé et en services de soins de suites et de réadaptation, et hébergées en résidences autonomie, résidences services, petites unités de vie, ainsi que dans les foyers de travailleurs migrants ;

les personnes vulnérables en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueils médicalisés ;

les professionnels de santé et autres professionnels des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux intervenant auprès de personnes vulnérables, les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans et/ou des comorbidités.

À partir de lundi 18 janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans pourront également se faire vacciner. 18 centres de vaccination sont ouverts dans l'Aisne, l'Oise et la Somme :

Dans la Somme, le CHU Amiens Sud est destiné aux personnels du CHU d’Amiens (y compris personnels administratifs de + de 50 ans). Le centre de vaccination du CHU Amiens Nord accueille les professionnels de santé des établissements de santé publics et privés et les professionnels de santé libéraux/en ville de 12h à 20h en semaine, de 10h à 18h le samedi et de 9h à 13h le dimanche. Au centre hospitalier de Péronne, ce sont les professionnels de santé des établissements de santé publics et privés et les professionnels de santé libéraux/en ville qui peuvent se faire vacciner

D’autres centres de vaccination ouvrent cette semaine au profit des professionnels de santé de plus de 50 ans :

au centre hospitalier d'Abbeville le mardi et le jeudi de 12h à 20h à la salle des fêtes, 15 rue Josse Van Robais et le mercredi de 16h30 à 20h30 à l'hôpital ;

Pôle Privé d'Amiens (Clinique Pauchet, Clinique Cardio urgences, Clinique de l'Europe, Polyclinique de Picardie) du lundi au vendredi de 14h à 20h.

Dans le département, 8 autres sites sont actuellement envisagés pour accueillir des centres de vaccination.

Dans l'Oise, on compte actuellement 8 centres de vaccination ouverts. 9 centres supplémentaires sont en projet afin de couvrir l'ensemble du département à compter du 18 janvier.

Dans l'Aisne, 8 centres de vaccination peuvent également accueillir les personnes concernées par cette première vague de vaccination. Ces centres sont alimentés en vaccins par le centre hospitalier de Saint-Quentin, qui dispose chaque semaine de 4875 doses permettant la vaccination de d'autant de personnes.

Dans les trois départements, la vaccination se faisant sur rendez-vous, les professionnels de santé doivent utiliser des applications dédiées pour s’inscrire.

Depuis le début de la campagne de vaccination, plus de 7 826 personnes ont été vaccinées dans la région des Hauts-de-France au 10/01/2021.