Covid-19 : le chanteur-M- annule sa tournée dont ses deux concerts prévus à Amiens et à Lille

Malgré la déception, sachez que j’ai la tête remplie de projets inspirants.. Alors hâte de vous retrouver bientôt pour le meilleur ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/xMFXTfLEGa — -M- Matthieu Chedid (@M_Chedid) August 18, 2020

Remboursement des billets

"Mes cher(e)s a-Mi-(e)s, j'ai le regret de vous annoncer que la tournée du Grand Petit Concert qui a début en février 2019 tire sa révérence." Dans un tweet publié ce mardi 18 août, le chanteur -M- a annoncé qu'il annulait les dernières dates de sa tournée dont les deux concerts prévus à Amiens le 25 novembre et à Lille le 26.En tout, ce sont 10 dates qui ne seront pas honorées. Initialement prévues en mai 2020, elles avaient été reportées au mois de septembre et octobre du fait de l'épidémie de Covid-19.Leur annulation survient à la suite de le l'interdiction des "rassemblements de plus de 5 000 personnes", annoncée par le Premier ministre Jean Castex le mardi 11 août et parue au Journal Officiel le 14 août."Malgré la déception" et "avec la tête remplie de projets inspirants", le chanteur promet de retrouver ses fans "bientôt pour le meilleur."L'équipe de production du chanteur invite "les détenteurs de billets à se tourner vers le point de vente auprès duquel ont été achetées les places à partir du jeudi 20 août afin de se faire rembourser."