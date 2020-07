Covid-19 : à Cucq, des concerts en drive-in pour respecter les gestes barrières

À ce sujet, la rédaction vous recommande Déconfinement : à Caudry, des séances de cinéma en drive-in ont été organisées ce week-end

Des concerts comme aux Etats-Unis

Bande FM

À ce sujet, la rédaction vous recommande Albi : un concert live en drive-in au parc des expositions

La crise du Covid-19 impacte particulièrement le monde de la culture en France et dans notre région. Festivals de musique annulés , concerts reportés, cinémas désertés… Les événements culturels sont peu nombreux cet été. Sur la Côte d’Opale, la ville de Cucq a décidé d’innover pour proposer des animations culturelles aux habitants et aux touristes.Après une première édition du cinéma en drive-in –comprenez l’installation d’un écran géant sur un parking permettant à chacun de stationner son véhicule et de profiter de la projection du film en toute sécurité- qui a accueilli pas moins de 600 personnes réparties dans plus de 170 voitures, la mairie propose, sur le même principe, une série de concerts durant tout l’été en partenariat avec Radio 6."Quand la préfecture nous a expliqué que les concerts de cet été ne pourraient pas être autorisés, je voulais trouver une solution, explique David Herman, élu au tourisme à Stella Plage. C’est trop dommage de tout arrêter à cause du Covid. J’ai donc pensé au drive-in, comme aux États-Unis." Le premier concert, prévu ce samedi 18 juillet, est donné par Cover It, un groupe de musique familial. Il est gratuit et ouvert à tous sur inscription.Plus de 200 personnes, réparties dans une soixantaine de voitures, ont d’ores et déjà répondu à l’appel. "On a des gens qui ont fait plus de 2 heures de route pour venir" assure l’élu, qui se félicite également de faire revenir les touristes à Cucq.Le fonctionnement est simple. Un groupe de musique va donner un concert depuis une scène que les spectateurs, dans leurs voitures, pourront écouter grâce à leur radio en obtenant la bande FM associée. "Les gens sont assis, peuvent manger une frite et boire un coup tout en profitant du spectacle" résume David Herman.Autre point positif, les nuisances sonores sont inexistantes et les voisins peu perturbés. "Certaines personnes qui habitent autour de la place du marché nous ont même demandé la bande FM pour profiter depuis leur balcon" se réjouit l'élu.Deux autres concerts sont d’ores et déjà programmés les 1er et 22 août prochains.