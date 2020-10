Covid-19 : le derby LOSC-RC Lens se jouera à huis-clos

On ignore encore ce qu'il en est pour les matchs opposant les Dogues au Celtic FC et à l'OL.

🔴 En application des nouvelles mesures de santé publique prises par les autorités pour limiter la circulation virale dans la métropole de Lille, le LOSC confirme que la rencontre #LOSCRCL se jouera sans spectateurs.https://t.co/XOc7eDENXk — LOSC (@losclive) October 15, 2020

"Immense frustration"

Le derby opposant le LOSC au RC Lens, qui aurait dû se jouer devant une jauge réduite de 1.000 spectateurs, se disputera finalement à huis clos dimanche soir au stade Pierre-Mauroy en raison des nouvelles mesures de couvre-feu, a annoncé le club lillois jeudi."En application des nouvelles mesures de santé publique prises par les autorités pour limiter la circulation virale dans la métropole de Lille, le LOSC confirme que la rencontre LOSC-RC Lens se jouera ce dimanche à 21h00 sans spectateurs", a annoncé le club dans un communiqué Les autorités avaient déjà abaissé à 1.000 personnes la jauge limite du stade de Lille, mi-octobre, après le placement de la ville en "zone d'alerte maximale" . Mais les annonces d'Emmanuel Macron ont contraint le club à exclure la présence de supporters, Lille faisant partie des huit métropoles concernées par le couvre-feu nocturne de 21h00 à 06h00 à compter de samedi, pour une durée minimale de quatre semaines."Le LOSC partage l'immense frustration et la tristesse de ne pouvoir réunir son public dans ce derby et remercie les fans du LOSC pour leur compréhension et leur passion sans relâche dans cette période difficile", fait valoir le club."Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et des prochaines annonces gouvernementales, les matches à venir au stade Pierre-Mauroy, dont LOSC-Celtic FC (jeudi 29 octobre, 18h55 en Ligue Europa) et LOSC-Olympique Lyonnais (dimanche 1er novembre, 21h) pourraient également être concernés", a précisé le LOSC.