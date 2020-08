Covid-19 : l'édition 2020 du festival La Bonne Aventure à Dunkerque définitivement annulée

Jusqu'au bout, il restait un espoir de report, mais l'organisation du festival La Bonne Aventure, à Dunkerque, a annoncé vendredi 7 août l'annulation pure et simple de l'édition 2020."Nous sommes restés très attentifs à l’évolution de la situation sanitaire, le virus rôde toujours trop pour envisager de vous rassembler", expliquent dans un post Facebook les organisateurs, qui ferment ainsi la porte à un report aux 26 et 27 septembre, comme il avait été annoncé dans un premier temps."Malgré toutes les précautions sanitaires envisagées pour que les festivaliers et l’ensemble des équipes se sentent en sécurité, la raison nous impose, en responsabilité, cette triste et frustrante décision", est-il encore précisé.Le festival gratuit avait cette année pour têtes d'affiche Alain Souchon, Skip the Use et The Rapture , et devait se dérouler les 27 et 28 juin. Les organisateurs du festival donnent d'ores et déjà rendez-vous les 26 et 27 juin 2021.