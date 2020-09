Covid-19 : "Évitez les rassemblements privés", appelle un médecin du CHU de Lille dans une tribune

"Siffler la fin de la récréation"

Six médecins, parmi lesquels Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer, ont signé ce dimanche 13 septembre une tribune dans le JDD dans laquelle ils mettent en garde contre la circulation accrue du Covid-19."Nous sommes à une nouvelle étape de l'épidémie : celle de sa diffusion. Nous perdons petit à petit la trace des nouvelles contaminations. Il reste probablement peu de temps pour agir collectivement", écrivent-ils. "Les indicateurs se dégradent et nous ne savons pas jusqu'où cela ira. L'indispensable masque est désormais obligatoire presque partout, et pourtant les contaminations progressent."Surtout, les six médecins appelent les Français à "faire attention dans le milieu privé", et notamment à prendre garde aux "contaminations ont lieu lors de réunions de famille ou d'amis".Sans être dans "l'injonction", les professionnels de la santé rappellent que "plus une pièce est petite, plus elle contient de monde, moins elle est aérée, et plus vous augmentez les risques". Tous appellent en tout cas à "prendre soin les uns des autres et peut-être siffler la fin de la récréation."Outre le médecin lillois, la tribune est également cosignée par Jimmy Mohamed, médecin généraliste à l'AP-HP, Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré, Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Axel Kahn, généticien, président de la Ligue contre le cancer et Bruno Megarbane, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière.