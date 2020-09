Covid-19 : la filière tourisme des Hauts-de-France globalement satisfaite de l'été 2020

Les Français ont remplacé les touristes étrangers en Hauts-de-France cet été ! C'est le constat que tire le comité régional du tourisme et des congrès ce 8 septembre, après une étude* réalisée au mois d'août. Selon le sondage, 56 % des professionnels du tourisme se déclarent "satisfaits" de leur été, malgré une fréquentation affectée par l'épidémie de Covid-19. Concernant les hôtels, cette satisfaction atteint même 91 %.En l'absence de touristes étrangers, ce sont des locaux qui se sont évadés en Hauts-de-France : ils ont représenté 39 % de la clientèle des parcs, commerces, restaurants et hôtels de la région, devant les Françiliens, les touristes du Grand-Est et les Bretons. Ils ont représenté l'immense majorité des réservations de logement sur le littoral (96 %). La chute de la clientèle étrangère en Hauts-de-France, estimée à -20 % au mois d'août, est compensée par les Français (+22 %).Le comité estime que les grands espaces qu'offre la région - comme la baie de Somme, le Grand site des Deux-Caps et la Flandre française - ont été une réponse aux attentes des Français cherchant l'évasion et le dépaysement après le confinement imposé au printemps.*enquête de conjoncture Novamétrie réalisée selon la méthode des quotas sur la période d'activité du mois d'août auprès de 500 professionnels du tourisme.