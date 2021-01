Covid-19 : dans les Hauts-de-France, le cap des 10 000 personnes vaccinées dépassé

Elle avait commencé en douceur, la campagne de vaccination s’intensifie. Depuis le début de celle-ci en France le 26 décembre dernier, un peu moins de 140 000 personnes ont été vaccinées. Dans les Hauts-de-France, le cap des 10 000 vaccinés a été dépassé lundi 11 janvier 2021.

L’accélération est donc bel et bien là, puisqu’au jeudi 7 janvier, à peine 2614 personnes avaient été vaccinées dans les Hauts-de-France, même si la région se situe dans la moyenne nationale. À titre de comparaison, 6 des 13 régions métropolitaines ont vaccinés plus de 10 000 personnes sur la même période.

L’Île-de-France – région la plus peuplée du pays – arrive en tête des régions où l'on vaccine le plus avec plus de 30 000 personnes vaccinées au 11 janvier. À cette même date, la Corse (958 vaccinés) et le Centre-Val-de-Loire (4257 vaccinés) se classent en bas du classement.

10 000 vaccinations parmi les publics prioritaires

Dans la région comme partout en France, les personnes vaccinées à ce jour font partie des publics prioritaires : les résidents en EHPAD, l’ensemble des soignants de plus de 50 ans, les pompiers de plus de 50 ans, les aides à domicile de plus de 50 ans ou encore les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés.

Les préfets et les ARS, en lien étroit avec les élus locaux, se sont organisés à l’échelle départementale pour identifier les lieux les plus appropriés pour en faire des centres de vaccination. Nous travaillons ensemble à la réussite de la campagne de vaccination. #LeGrandRDV pic.twitter.com/Te7ZSUoOtB — Olivier Véran (@olivierveran) January 10, 2021

Pour rappel, la campagne de vaccination s’ouvrira dès le 18 janvier prochain à l’ensemble des personnes de plus de 75 ans, afin "d'amplifier, d'accélérer et de simplifier" celle-ci, a indiqué Olivier Véran, Ministre de la Santé.

54 centres ouverts dans la région

Autre indicateur de l'accélération de la campagne de vaccination dans la région : la multiplication des centres ouverts dans les cinq départements des Hauts-de-France. De 26 centres de vaccination ouverts au 7 janvier, la région dispose désormais de 54 centres.

Cette semaine également, l'acheminement des doses de vaccins Pfizer-BioNTech doit se poursuivre. Après 40 000 doses livrées la semaine dernière dans la région, 40 000 nouvelles doses doivent être livrées cette semaine. "10 000 doses seront livrées au CHU de Lille et 5 000 doses dans chacun des 6 autres établissements (Amiens, Arras, Beauvais, Calais, Saint-Quentin et Valenciennes) disposant d'un congélateur de stockage" indique l'ARS. Soit près de 90 000 doses réceptionnées depuis le lancement de la campagne de vaccination à lal fin du mois de décembre dernier.