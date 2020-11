Covid-19 : Dans les Hauts-de-France, les TER gratuits pour les soignants

Franck Dhersin, le vice-président du conseil régional des Hauts-de-France en charge des transports l'a annoncé sur Twitter ce mercredi 4 novembre, la Région va faire en sorte que tous les soignants puissent prendre le TER gratuitement dans les Hauts-de-France, à partir de jeudi 5 novembre. Cette gratuité avait déjà été mise en place lors du premier confinement , les concernés étaient alors les personnels des établissements de santé, les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD ET EHPA ou encore les personnels des établissements pour personnes handicapées.Les modalités pratiques pour bénéficier de cette gratuité ne sont pas encore connues. Au printemps dernier, les personnels n'avaient qu'à présenter leur carte professionnelle lors d'un contrôle.Par ailleurs, à l'annonce de la réduction de l'offre SNCF pendant le confinement, le président de la Région Xavier Bertrand a, dans un courrier adressé au directeur régional de la SNCF Frédéric Guichard, demandé le remboursement automatique de tous les abonnements TER du mois de novembre (il n'est pour le moment pas systématique et se fait seulement à la demande de l'usager) et la possibilité de suspendre l'abonnement du mois de décembre pour tous les usagers du réseau TER des Hauts-de-France.Si la compagnie compte réduire de 70% son trafic TGV, l'offre TER, elle, n'est pour l'instant pas concernée .