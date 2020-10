Covid-19 : la jauge limitée à 1000 spectateurs pour le derby LOSC-RC Lens

La jauge du Stade Pierre Mauroy sera limitée à 1000 spectateurs pour le derby ce dimanche.



Toutes les informations

"Le LOSC a aujourd’hui l’immense déception de ne pas pouvoir accueillir une très grande majorité de ses supporters et abonnés pour cet événement régional, dont on connaît la saveur particulière pour tous les amoureux des Dogues." LOSC

Capacité d'accueil divisée par 50

La décision était attendue pour Lille, placée samedi en "zone d'alerte maximale" face au virus. Le préfet du Nord Michel Lalande a annoncé l'abaissement à 1000 personnes de la jauge maximale dans le stade Pierre Mauroy. Conséquence directe : le LOSC devra jouer son derby contre le RC Lens dans un stade Pierre Mauroy quasi-vide dimanche à 21 heures.Lors des derniers rendez-vous à domicile contre Rennes, Metz et Nantes, 5000 supporters avaient pu assister à la rencontre depuis les tribunes du stade Pierre Mauroy.Le club a annoncé que les places seraient réparties entre d'une part les entreprises partenaires et d'autre part les sections de supporters actifs, "dans le but de constituer le plus beau kop en tribune Nord, la meilleure ambiance et le meilleur soutien aux joueurs". Ainsi, la carte d'abonnement ne sera pas valable sur cette rencontre.Le club rappelle que le port du masque sera obligatoire à l'intérieur de l'enceinte, durant toute la rencontre, mais également à l'extérieur, sur le parvis du stade avant et après le match.