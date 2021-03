Covid-19 : la Belgique durcit ses restrictions et ferme ses écoles avant les vacances

Face à la flambée des contaminations de Covid-19 et des hospitalisations, la Belgique a décidé de durcir ses restrictions et de fermer ses écoles avant les vacances, à l’exception des maternelles.

La Belgique aussi durcit ses restrictions. Quelques jours après le confinement de 16 départements français, dont ceux des Hauts-de-France, les autorités belges ont également décidé de durcir leurs restrictions jusqu’au 25 avril pour enrayer l’épidémie de Covid-19 et cette troisième vague qui touche également nos voisins belges.

À l’issue d’un Comité de concertation, les autorités belges ont décidé d'anticper les vacances d'avril en fermant les écoles, à l’exception des maternelles, dès lundi, soit une semaine avant les vacances. L’objectif est de les rouvrir à l’issue de cette période de vacances, le 19 avril prochain.

LIVE. Persconferentie over de beslissingen van het Overlegcomité | Conférence de presse annonçant les décisions du Comité de concertation. https://t.co/txmWmdquw4 — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) March 24, 2021

La fermeture des enseignes de contacts non médicales (coiffeurs, esthéticiens, tatoueurs...) a également été décidée, alors que les magasins non essentiels pourront rester ouverts uniquement sur rendez-vous.

"Ce sont des décisions difficiles à prendre mais si on ne les prend pas, les conséquences seront encore plus graves'', a prévenu le Premier ministre belge Alexander De Croo, qui a également décidé de réduire la bulle extérieure de dix à quatre personnes. Les frontières restent fermées jusqu’au 18 avril.

Le couvre-feu maintenu

Alors qu’un couvre-feu s’applique sur l’ensemble du territoire – entre 22 heures et 6h du matin dans la région de Bruxelles, et entre minuit et 5h du matin dans le reste du territoire – ces mesures visent à casser la troisième vague. "Les contaminations ont presque doublé en une semaine", a alerté le Premier ministre belge.

En Belgique, la pandémie a fait plus de 22.700 morts et plus de 600 patients se trouvent actuellement en réanimation, une donnée qui a doublé en un mois. 4 000 personnes ont été testées positives au Covid-19 en moyenne sur les sept derniers jours.