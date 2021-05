Covid-19 : le retour des compétitions sportives dans le Nord Pas-de-Calais au défi de la situation sanitaire

Les compétitions sportives vont reprendre progressivement dans le Nord et le Pas-de-Calais. De l'Enduropale en passant par le Trail de Boulogne-sur-Mer, leur tenue est suspendue à l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de restriction. On fait le point.

Enduropale, route du Louvre, Trail de Boulogne-sur-Mer... Après plus d'un an d'arrêt, les compétitions sportives reprennent de plus belle dans les prochains mois... et même cet été ! Mais qui dit reprise ne dit pas fin des restrictions sanitaires, bien au contraire.

Pour assurer la tenue de ces événements, des mesures de sécurité vont être mises en place pour éviter un regain de la pandémie. Philippe Amouyel, professeur de santé au CHU de Lille, estime qu'à ce stade "il n'y a pas assez d'informations, on voit qu'on a une baisse du nombre de cas, d'infections et d'hospitalisations, c'est positif." En parallèle, la célébration de la victoire du LOSC "a réuni 15.000 personnes lors d'un défilé, on verra ce que les jours à venir nous réservent."

La responsabilité individuelle pour assurer la sécurité sanitaire

L'avantage de certains événements sportifs, c'est leur tenue en plein air. "Tout va dépendre aussi du comportement des gens, il faudra continuer à respecter les distances de sécurité d'un à deux mètres, détaille-t-il. Il faudra également aménager des sorties progressives et des accueils des événements sportifs sans accumulation."

Contactée, la préfecture du Nord assure que "les compétitions sportives pourront se tenir en fonction des jauges de capacité d'accueil du public des établissements où se tiendront les compétitions". L'application des mesures sanitaires sera faite en fonction de l'évolution de la situation "au niveau local".

Les compétitions sportives pourront se tenir en fonction des jauges de capacité d'accueil du public des établissements où se tiendront les compétitions. Prefecture du Nord

Pour s'assurer une autorisation de la préfecture "l’organisation de compétitions sportives devra répondre aux protocoles sanitaires mis en place". Comme nous l'expliquait Sébastien Poirier, président de la Fédération française de moto dans cet article concernant l'Enduropale : "on travaille sur le protocole sanitaire. La crise sanitaire nous a appris à être très prudents dans nos projections."

Du côté du Trail de la Côte d'Opale, plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place. Les jauges seront diminuées et "plusieurs départs de plusieurs lieux différents" auront lieu pour respecter au mieux les contraintes sanitaires, explique son président, Franck Viandier.

L'avenir des futurs événements sportifs suspendu à la vaccination

Selon le professeur Philippe Amouyel, l'évolution de la situation et la tenue des compétitions dépendra de plusieurs facteurs. "Il y a trop d'événements qui peuvent intervenir, on ne peut pas projeter grand chose en la matière". Les variants restent à surveiller de près. "Il y a un flou sur les variants, leur resistance et multiplication, c'est imprévisible", ajoute-t-il. Alors pour lui, la seule solution, c'est de vacciner.

Il y a trop d'événements qui peuvent intervenir, on ne peut pas projeter grand chose en la matière. Philippe Amouyel

Car, avec des événements comme celui de ce week-end à Lille et le rassemblement pour fêter la victoire du LOSC en Ligue 1, "on se retrouve avec des populations qui ont moins de 25 ans qui n'étaient pas éligibles à la vaccination et donc non protégées". Reste désormais à savoir si l'ouverture de la vaccination à tous ce 31 mai aura des effets rapides et positifs contre le virus et ses fameux variants.