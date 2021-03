Covid-19 - les centres de vaccination ouverts le samedi et le dimanche dans l'Aisne, l'Oise et la Somme

Jeudi 4 mars, dans sa conférence de presse, Olivier Véran a annoncé une intensification de la vaccination contre le covid-19. Une intensification qui passe par des vaccinations le week-end. Dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, 32 centres de vaccination sont désormais ouvert les samedis et dimanches.

Jeudi 4 mars, Jean Castex et Olivier Véran ont énoncé des objectifs clairs de vaccination : au moins 10 millions de premières injections d'ici mi-avril, 20 millions d'ici mi-mai et 30 millions d'ici l'été. Une accélération qui rend possible les centaines de milliers de doses du vaccin AstraZeneca inutilisées par les soignants, dont certains l'ont boudé, et aux 50-64 ans atteints de comorbidités.

Dans les Hauts-de-France, le département de la Somme a obtenu une allocation exceptionnelle de 3 510 doses supplémentaires Pfizer livrées vendredi 5 mars. "Elles permettront, dès ce week-end, d’intensifier la vaccination des personnes de plus de 75 ans", indique la préfecture. Dans l'Oise, 7 000 doses de vaccins Pfizer (première injection) et 10 800 doses de Moderna (première et deuxièmes injection). Dans l'Aisne, 12 centres de vaccination pourront procéder le week-end des 6 et 7 mars à 2580 injections supplémentaires de vaccins Pfizer.

Dès samedi 6 mars, 32 centres de vaccinations ouvrent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme :

Dans l'Aisne :

Centre Hospitalier de Château-Thierry;

Centre Hospitalier de Chauny;

Centre Hospitalier de Laon;

Maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Erme;

Maison de santé pluridisciplinaire La Faiencerie de Sinceny ;

Centre Hospitalier de Saint-Quentin;

Hôpital privé Saint Claude de Saint-Quentin;

Palais des sports de Saint-Quentin;

Centre Hospitalier de de Soissons;

Salle Aumale à Hirson;

Maison de santé pluridisciplinaire Champagne Picardie de Guise;

Maison de santé pluridisciplinaire Les hirondelles au Nouvion-en-Thiérache.

Dans l'Oise :

Maison de santé pluridisciplinaire de Formerie;

Centre hospitalier de Beauvais;

Centre hospitalier intercommunal de Clermont;

Institut Médical Rééducation et réadaptation de Breteuil;

Salle de la victoire à Compiègne;

Centre de vaccination de Crépy-en-Valois;

Maison de santé pluridisciplinaire de Creil;

Centre hospitalier GSPO de Creil;

Centre de vaccination de Nogent-sur-Oise;

Centre hospitalier GSPO de Senlis.

Dans la Somme :

Centre hospitalier d 'Abbeville;

Maison de santé pluridisciplinaire de Crécy en Ponthieu;

Centre de vaccination salle Edith Piaf à Friville-Escarbotin;

Maison Médicale de Corbie;

Centre hospitalier de Doullens;

CHU site nord à Amiens;

Espace Santé Ravel Amiens;

Centre de vaccination espace Eugène Viandier à Saluex;

Centre hospitalier d'Albert;

Centre hospitalier de Péronne.

Les personnes qui peuvent se faire vacciner sont les plus de 75 ans et les moins de 75 ans, souffrant de pathologies graves, présentant un certificat médical.

Au 6 mars, dans les Hauts-de-France, 270 482 injections ont été effectuées et 105 151 personnes sont pleinement vaccinées dans la région.