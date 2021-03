Covid-19 : les vétérinaires pourraient aider à vacciner "si on manque de bras"

Il est temps d’accélérer la campagne de vaccination. Et pour cela, il faut plus de forces vives. Alors le gouvernement serait sur le point de publier un décret autorisant les vétérinaires à vacciner contre le Covid-19. "Le décret devrait être publié dans les huit prochains jours", confie Loïc Dombreval, député LREM des Alpes-Maritimes à l’origine de cette proposition.

Je propose à Olivier Véran que les vétérinaires français volontaires puissent vacciner contre la Covid-19, si on manquait de bras.

Les vétérinaires canadiens le font déjà. Les vétérinaires injectent 42 millions de doses de vaccins par an à des patients parfois peu coopératifs 🐈 pic.twitter.com/U2KS4SS8az — Loïc Dombreval 🐾 (@LoicDombreval) March 9, 2021

C’est lorsque le décret autorisant les pharmaciens et les pompiers à vacciner, que cet ancien vétérinaire à suggéré l’idée. "C’est évident que les vétérinaires doivent contribuer ! Ils vaccinent 40 millions d’animaux tous les ans. C’est l’une des profession qui pratique le plus d’injection", relève-t-il au téléphone.

Plus de 4000 vétérinaires dans la réserve sanitaire

Au début de l'épidémie, 4637 vétérinaires s'étaient inscrits dans la réserve sanitaire pour venir en aide au personnel soignant dans la lutte contre le Covid-19. Pourtant, un an plus tard, "aucun d'entre-eux n'a encore été appelé en renfort", assure le député. Même si, ces derniers jours, certains ont été sollicités pour prêter du matériel de protection notamment.

"C'est une blague ?"

Au sein de la profession, l'idée de participer à la campagne de vaccination divise. "On est capable de faire des injections de vaccins. Si les professionnels de santés sont saturés et qu’on fait appel à nous, on répondra présent, assure Jean-Charles Tribala, vice-président du Syndicat des Vétérinaires du Nord-Pas-de-Calais - Picardie. La profession a des compétences à apporter à l’ensemble de la population. On connaît les crises sanitaires et les vaccinations en urgences", rajoute-t-il.

De l’autre côté, un vétérinaire de l’Aisne n'a pas eu la même réaction. "C’est une blague ? Je pense qu’on a assez de personnel soignant. Je n’y crois pas du tout à votre truc. Allez salut !", lance-t-il hilare avant de raccrocher pensant avoir été victime d'un canular.

Un simple renfort

"Il n’est pas question d’obliger les vétérinaires à participer à la campagne de vaccination, se défend Loïc Dombreval. Mais dans le cas où on manquerait de bras, alors les vétérinaires volontaires, inscrits dans la réserves sanitaires pourraient être appelés en renfort", détaille-t-il.

Charles Tribala abonde en ce sens "Je ne me verrais pas prendre la place de personnes habilitées à vacciner les humains. Je pense qu’aujourd’hui, ce qui manque le plus ce ne sont pas les bras, ce sont les doses".

De fait, les vétérinaires ne sont pas habilités à exercer la médecine sur des humains. Voilà pourquoi un tel décret est nécessaire. Ils ne pourraient pas non plus vacciner dans leur cabinet. Les vétérinaires volontaires se déplaceraient donc dans des centres de vaccination, où ils seraient encadrés par un médecin.

La France ne serait pas le premier pays à faire appel aux vétérinaires. Selon Loïc Dombreval, des vétérinaires vaccinent déjà en Argentine, au Canada et dans quelques états des États-Unis.