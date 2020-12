Covid-19 : le nombre de nouveaux cas positifs explose dans la Somme et l'Aisne

Des indicateurs au rouge dans la Somme mais surtout dans l'Aisne. Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas positifs détectés pour 100 000 habitants sur une période de sept jours) dans ces deux départements picards ont fortement augmenté depuis le début du mois de décembre.

C'est dans l'Aisne que l'augmentation du nombre de nouveaux cas positifs à la covid-19 a explosé en moins d'un mois, passant de 90 au 30 novembre à 250 au 21 décembre (taux d'incidence national au 21 décembre : 134,5) :

La Somme présente une forte hausse du nombre de nouveaux cas positifs à la covid-19 chez les plus 65 ans : de 141 cas pour 100 000 habitants au 4 décembre à 256 cas pour 100 000 habitants au 21 décembre. Elle est, avec l'Aisne (205 nouveaux cas en 7 jours chez les plus de 65 ans), largement au-dessus de la moyenne des Hauts-de-France dans cette tranche d'âge (172 205 nouveaux cas en 7 jours chez les plus de 65 ans) tandis que l'Oise affiche un taux d'incidence chez les plus de 65 ans de 136.

Le taux de positivité (Nombre de personnes positives pour 100 personnes testées sur 7 jours) en revanche baisse dans les trois départements picards, avec une diminution plus marquée dans l'Oise :

Il est néanmoins supérieur au taux de positivité national qui s'affiche au 21 décembre à 4,7%.