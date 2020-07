Covid-19 : le Nord est le département qui compte le plus de clusters en France, la Préfecture appelle à la vigilance

Relâchement

31 clusters détectés dans le Nord puis le 11 mai et la fin du confinement. 31 lieux où la contamination s'est répandue à grande vitesse et a touché un grand nombre de personnes. le département est celui qui compte le plus de clusters en France sur la période 11 mai-15 juillet.Par ailleurs, "le taux de positivité aux tests de dépistage Covid-19 s’établit à 1,37% dans le Nord contre 1,1 % à l’échelle nationale et celui de la reproductivité (nombre moyen de personnes infectées pour 1 cas = R0) est de 1,06", explique la Préfecture du Nord.Ces chiffres ne sont pas forcément inquiétants mais ils ont incité la Préfecture du Nord à appeler à la vigilance. "En raison du constat d’un relâchement préjudiciable dans les comportements, Michel Lalande, préfet du Nord et Étienne Champion, directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS), appellent solennellement à ne pas abandonner les efforts consentis, avec succès, ces derniers mois pour faire reculer l’épidémie. Ces efforts doivent être maintenus sur les lieux de travail, sur les lieux de détente et en famille."Strict respect des gestes barrières, obligation du port du masque dans les lieux clos (magasins, grandes surfaces, salles de réunions, événements festifs et familiaux…) et notamment durant les réunions professionnelles : la Préfecture rappelle les règles à respecter, même en cette période de vacances."Le déconfinement ne signifie pas que le virus a disparu et la lutte contre sa transmission est l’affaire de tous. Il est donc, plus que jamais, nécessaire de limiter les comportements à risque pour inverser la tendance et préserver ainsi le bien-vivre ensemble", conclut le communiqué.