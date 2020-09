Covid-19 : le Nord et le Pas-de-Calais toujours classés en zone orange par la Belgique

13 départements français en rouge selon la Belgique

Pas de passage en zone rouge. Les habitants du Nord pouvaient craindre que la Belgique décide de placer le département en zone rouge, ce qui aurait limité fortement les échanges avec nos voisins. Finalement, selon la dernère mise à jour de cette classification, le Nord reste comme le Pas-de-Calais en zone orange. Des zones où les voyages sont "possibles, sous condition, avec vigilance accrue". Pour les Belges qui viennent chez nous, la quarantaine et le dépistage sont recommandés mais non obligatoires comme en zone rouge. Le Nord est classé "zone rouge" par le gouvernement français depuis samedi dernier. Le département est une zone de circulation active du virus : 89,5 cas positifs pour 100 000 habitants (derniers chiffres au 5 septembre).Depuis plusieurs semaines, nos voisins classent certains pays et certaines régions en rouge. Des zones où le Covid-19 circule beaucoup et avec qui la Belgique souhaite donc limiter les échanges. Pour réaliser son "classement", le gouvernement belge ne s’appuie pas que sur la classification française même si la plupart des départements rouges (30 actuellement) ont le même code couleur en Belgique. Le groupe d'experts belges chargé de cette classification réactualise son tableau tous les mercredis.Le rouge, qu'est-ce que ça change ? La Belgique interdit "formellement" à ses concitoyens les voyages non-essentiels dans les zones rouges. "Les voyageurs qui malgré cette interdiction reviendraient de ces zones seront pris en charge comme des 'contacts à haut risque' et donc soumis à l’obligation de passer un dépistage et d’effectuer une quarantaine", peut-on lire sur le site du Celeval. Les voyageurs qui arrivent de pays ou régions classées rouges doivent aussi subir un dépistage et une quarantaine obligatoire, d’au moins sept jours. Impossible donc désormais d'aller en Belgique sur la journée. Il existerait tout de même des exceptions : pour les travailleurs frontaliers, les déplacements professionnelles et les visites familiales.: Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, Loiret, Gironde, Rhône, Var, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Sarthe, Hérault, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Il faut y ajouter la ville de Paris, Guyane française et Mayotte. Andorre, l'Espagne, le Danemark, la Finlande, la Roumanie, la Hongrie sont aussi des pays en rouge pour la Belgique.