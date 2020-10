Covid-19 : de nouveaux cas positifs découverts au sein du RC Lens

Le nombre de cas de Covid augmente au sein du Racing Club de Lens après la découverte de 13 cas positifs, 11 joueurs et deux membres du staff, la semaine dernière. Une nouvelle qui a entrainé le report du match contre Nantes qui devait avoir lieu ce dimanche 25 octobre.Un nouveau test Covid, mis en place au sein du RC Lens, hier, lundi 26 octobre, a révélé de nouvelles contaminations. Au total, ils sont 18 cas positifs, 11 joueurs et 7 membres du staff, contre 13 il y a quelques jours.Le RC Lens a mis en application les préconisations de la Fédération française de football après avis médical. "Les joueurs ne présentant pas de symptômes peuvent pratiquer un entretien physique individuel de manière isolée; ceux présentant des symptômes restent confinés et au repos total. Ceux présentant des symptômes restent confinés et au repos total", peut-on lire dans un communiqué de presse.Le club n'a pas souhaité révéler l'identité des personnes positives au Covid-19. La date de report du match, quant à elle, n'a pas encore été donnée.Le centre de formation de La Gaillette a également été fermé.