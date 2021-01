Covid-19 : Ouverture de plusieurs centres de vaccination à destination des professionnels de santé

Après le CHU de Lille, trois nouveaux hôpitaux, à Valenciennes, Calais et Arras, accueilleront des centres de vaccination à destination des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités. L'ARS Hauts-de-France annonce aussi un nouvel arrivage de 40 000 doses de vaccin cette semaine.

La vaccination des soignants de plus de 50 ans a débuté mardi 5 janvier au CHU de Lille. Valenciennes, Arras et Calais ne devraient pas tarder.

Olivier Véran promettait, mardi 5 janvier, "d'amplifier, d'accélérer et de simplifier" la campagne de vaccination contre le Covid-19, en France. Pour cela, il demandait l'ouverture de la vaccination aux professionnels de santé de plus de 50 ans. Chose faite dans le Nord et le Pas-de-Calais.

4 centres de vaccination

Selon l'ARS Hauts-de-France, ce mercredi 6 janvier, trois centres de vaccination ont ouvert au sein des CHU de Valenciennes, Calais et Arras. Ils s'ajoutent à celui de Lille, où 150 à 200 soignants ont été immunisés dans la journée d'hier.

Ces dispositifs sont à destination "des soignants de plus de 50 ans et/ou présentant des pathologies à risque, des salariés des établissements de santé ou médico-social (professionnels du soin, personnels techniques, administratifs…) ou y exerçant en continu (prestataires de services, ambulanciers...), exerçant en libéral ou à domicile", précise l'ARS dans son communiqué.

"Ces centres permettront de réaliser la consultation pré-vaccinale et la vaccination dans la continuité, ou uniquement la vaccination lorsqu’une consultation a déjà été réalisée", est-il indiqué.

90 000 doses d'ici la semaine prochaine

La campagne de vaccination jusqu'ici au ralenti semble avoir pris un nouveau braquet dans le Nord et le Pas-de-Calais. L'ARS assure que 750 nouvelles personnes, au sein de 15 Ehpad devraient se faire vacciner dans la semaine.

L'ARS poursuit également son acheminement de doses de vaccins Pzifer-BioNTech : "Un nouvel approvisionnement de 40 000 doses est programmé cette semaine : 10 000 doses seront livrées au CHU de Lille et 5 000 doses dans chacun des 6 autres établissements disposant d’un congélateur de stockage. Ce sont ainsi 89.750 doses qui auront été réceptionnées dans la région depuis le 26 décembre dernier."