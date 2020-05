Covid-19 : où peut-on se faire tester dans les Hauts-de-France ?

Quelle différence entre un test virologique (PCR) et un test sérologique ?

Différence entre les tests virologiques et les tests sérologiques. / © Ministère des Solidarités et de la Santé

© Ministère des solidarités et de la santé

Qui est concerné par le dépistage par test virologique (PCR) ?

sur ordonnance médicale pour une personne présentant des symptômes du Covid-19 (difficultés respiratoires, fièvre, toux etc.)

sans ordonnance médicale pour une personne qui a été en contact avec une personne testée positive : c’est l’assurance maladie qui vous contacte pour vous dire quand vous allez réaliser votre test

à certains publics exposés comme les résidents d’Ehpad si un cas est confirmé dans la structure

Comment ça se passe quand on fait le test virologique ?

© MEHDI FEDOUACH / AFP

Combien coûte un test PCR ?

Où peut-on se faire tester dans les Hauts-de-France ?

bleu

violet

verts

La carte du Ministère des Solidarités et de la Santé



L'outil permet de nous géo localiser pour connaitre le centre de dépistage le plus proche de chez nous. / © Capture d'écran Ministère des Solidarités et de la Santé

La carte collaborative des drive covid

La stratégie du gouvernement a été précisée fin-avril, lors de l’allocution du Premier Ministre Edouard Philippe. Objectif annoncé : tester massivement. Au moins 700 000 testspar semaine à partir du 11 mai. Alors que la France en est encore loin comme le précise France Info dans une enquête publiée avec la cellule investigation de Radio France, où peut-on se faire tester ?Ces tests virologiques peuvent être réalisés dans des, mais aussi dans desou dans des points de dépistage ouverts: sur le parking d’une salle de sport à La Madeleine ou Wambrechies, dans un stade de football à Tourcoing, sur le parvis de la mairie à Lambersart ou encore sur le parking de la maison de l'archéologie de Thérouanne…Deux tests sont actuellement utilisés dans la lutte contre le covid-19 : les tests virologiques (PCR) et les tests sérologiques.Lesert donc à savoir si on est malade, tandis que lepermet de savoir si l'on a été en contact avec le virus. Ce dernier n'est pas encore validé par les autorités, et donc pas remboursé par la sécurité sociale. Le 2 mai, la Haute autorité de santé indiquait que les tests sérologiques ne devaient pas être considérés comme un "passeport d'immunité" et ne permettaient pas de dire si une personne est contagieuse. Ils permettent de néanmoins de savoir si une personne a été malade. Leur validation est actuellement à l'étude.Les tests virologiques concernent trois cas de figure :Le test virologique (PCR) permet de savoir si la personne est porteuse ou non du virus à un instant T. Il dure quelques secondes et consiste à prélever des cellules nasales à l’aide d’un écouvillon (sorte de long coton-tige) que l’on insère dans les cavités nasales, jusqu’à 15 centimètres environ. Les deux narines sont explorées lors du prélèvement.Les résultats sont disponibleset sont transmis à chaque patient soit par le laboratoire qui a effectué le test, soit par le système d’information national de suivi du dépistage Covid-19.Si le test est positif, un travail d’identification des cas contacts est engagé pour connaitre toutes les personnes qui ont eu des contacts rapprochés avec la personne infectée. Ces personnes seront ensuite contactées pour être à leur tour testées.Les. Le coût du test de dépistage est de 54 euros. Depuis le 11 mai, l’assurance maladie rembourse 100% de ce coût. Si vous êtes amenés à avancer les frais, ils vous seront remboursés sur présentation de la feuille de soin.Cette carte regroupe les différents endroits où on peut se faire tester dans les Hauts-de-France. Les tests PCR sont représentés par un icône, les tests sérologiques par un icône. Les icônereprésent les drive covid.Cette carte est une capture à un instant T des différents lieux de dépistage dans la région. Le gouvernement, sur son site santé.fr , a élaboré une carte des lieux de prélèvement par. Simple d’utilisation, il suffit d’y inscrire son adresse personnelle pour connaître le centre de dépistage le plus proche, les modalités d’accès et les prises de rendez-vous. 2642 centres sont actuellement référencés par le Ministère de la Santé et des Solidarités sur ce site. Néanmoins, attention, certains drive n'y apparaissent pas.Par exemple, lorsqu'on recherche le centre de dépistage le plus proche de Bernaville dans la somme, la carte nous propose les endroits où se faire testes les plus proches de chez nous avec toutes les modalités.Une carte collaborative des drive covid a été réalisée par Essence & Co. On y trouve tous les laboratoires qui pratiquent des tests PCR sur leurs parkings, la personne testée n'ayant qu'à baisser sa fenêtre pour effectuer le test virologique.Avec ces trois cartes, il vous est désormais possible de connaître le centre de dépistage Covid-19 le plus proche de chez vous.