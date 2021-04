Covid-19 : pourquoi Dunkerque sera bien déconfinée lundi ?

Frappée de plein fouet par la troisième vague de Covid-19, la communauté urbaine de Dunkerque affiche aujourd'hui le taux d'incidence le plus bas du Nord, et une tension hospitalière déclinante. Fort de ces éléments, se déconfinera-t-elle plus rapidement ?