Covid-19 : les premières quarantaines débutent au Royaume-Uni pour les voyageurs en provenance de France

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : les Français en route pour le Royaume-Uni contraints à une quarantaine à partir de samedi

! TRAVEL UPDATE !



From 04:00am on Saturday 15 August, if you are returning to the UK from the following countries you must now self-isolate for 14 days:



🇫🇷 France

🇳🇱 The Netherlands

🇲🇹 Malta

🇹🇨 Turks & Caicos

🇦🇼 Aruba

🇲🇨 Monaco



More details here: https://t.co/7MW1mMdU6s pic.twitter.com/SQh7fdIjxn — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 14, 2020

Jusqu'à 45 minutes d'attente au port de Calais

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : au port de Calais, le trafic s'est intensifié dans la soirée avant la quatorzaine britannique pour la France

Nos trains à destination du Royaume-Uni connaissent une forte affluence de passagers aujourd’hui. Nous vous prions de ne venir en gare que si vous avez un billet valable pour l’un des trains circulant aujourd’hui. — Eurostar (@Eurostar) August 14, 2020

À ce sujet, la rédaction vous recommande La quarantaine britannique passe mal, entre stress ou colère des voyageurs et rush de l'industrie du tourisme

La quarantaine imposée par le Royaume-Uni à l'arrivée de France est entrée en vigueur samedi, affectant des centaines de milliers de vacanciers et apportant une nouvelle illustration des restrictions qui resurgissent dans le monde pour contenir la pandémie de nouveau coronavirus.Face à l'aggravation de la situation sanitaire en France, le Royaume-Uni a imposé à partir de ce samedi 14 jours d'isolement aux voyageurs arrivant de ce pays , mais aussi des Pays-Bas et de Malte, un peu plus d'un mois après les en avoir exemptés. Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 41 000 morts, le Royaume-Uni craint d'importer des cas sur son sol.Les Britanniques ou Français résidant en Grande-Bretagne et en vacances en France se sont rués vendredi sur les derniers trains sous la Manche, ferrys et vols, dépensant des sommes parfois exorbitantes, pour anticiper leur retour et éviter de devoir rester à l'isolement chez eux sans pouvoir aller au bureau ou envoyer les enfants à l'école pour la rentrée.Après l'entrée en vigueur samedi, le trafic est revenu à la normale au port de Calais, où les files d'attente de voitures embarquant sur les ferry avaient atteint 45 minutes dans la soirée Au départ de l'Eurostar de Paris vers Londres, les passagers se montraient résignés."On s'y attendait, mais 24 heures (entre l'annonce et la mise en œuvre) c'était trop court, impossible pour nous de prévoir quoi que ce soit", constate Jessica, qui rentre de vacances à Argelès (Pyrénées-Orientales).Julie, qui voyage avec elle, se prépare à prendre un congé sans solde le temps de la quarantaine : "C'est compliqué parce que j'ai un nouvel emploi".Les retours de France concernent 160 000 personnes selon le gouvernement britannique, mais la presse britannique évoque jusqu'à 500 000 voyageurs affectés.Le Royaume-Uni autorise à partir de samedi des cérémonies de mariage et rouvre certains lieux comme les salons de beauté et casinos, une étape du déconfinement qui avait été repoussée de deux semaines en raison de la résurgence des cas.