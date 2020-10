Covid-19 : Le RC Lens, suspendu aux résultats des tests, se dit prêt à jouer contre Marseille

"On s'adapte et on essaie de faire le maximum"

Fortement touché par le Covid-19 depuis une semaine avec 18 cas positifs confirmés, dont 11 joueurs, le RC Lens s'est dit prêt à jouer à Marseille (9ème journée de Ligue 1) si le match est maintenu ce vendredi 30 octobre, lors d'une conférence de presse cet après-midi. L'équipe attend cependant les résultats des tests effectués ce mercredi matin, et doit composer avec des joueurs qui présentent des symptômes.La Ligue de football professionnel (LFP), de son côté, n'a toujours pas annoncé son intention. "C'est possible de se déplacer à Marseille car nous sommes en capacité d'avoir les joueurs pour disputer un match de football", a déclaré mercredi Lilian Nalis, l'entraîneur adjoint des Sang et Or lors d'une visio-conférence.Mais Nalis a également expliqué que la décision revenait à la LFP. Le Racing Club de Lens ne fait que suivre les instructions. "On n'est pas en capacité de gérer tout ce qui se passe avec la FFF, les réglements, on s'adapte en fonction de ce qui nous est dit."Quant au joueur Florian Sotoca, il se dit "un peu inquiet de la situation". L'attaquant fait partie des rares négatifs, et est donc apte à disputer le match contre Marseille. "A priori et selon le règlement, le match sera reporté. On ne doit pas s'avancer trop vite", a-t-il ajouté.L'entraineur adjoint, comme l'ensemble du groupe professionnel, a passé les tests Covid d'avant-match mercredi matin. Les résultats, attendus mercredi dans la soirée ou jeudi dans la matinée, doivent déterminer la tenue du match contre Marseille."Cela reste plus délicat puisqu'on ne peut pas tout travailler, a expliqué Lilian Nalis, qui a dû faire appel à cinq joueurs de la réserve. On ne peut pas se focaliser sur tous les aspects que l'on aimerait. On s'adapte et on essaie de faire le maximum."Parmi les cas de Covid-19 enregistrés à Lens, "les 2 tiers des cas sont asymptomatiques", assure l'adjoint, qui est à la tête d'un staff technique amoindri, avec 7 cas de coronavirus, dont le coach Franck Haise.

Le match contre Nantes (8ème journée de Ligue 1), initialement prévu ce dimanche 25 octobre, a été reporté lors de la découverte de cas de Covid au sein de l'équipe et du staff. "La rencontre face à Nantes a été reportée facilement après tous nos cas de Covid. Marseille, du fait de son calendrier rempli, modifie les paramètres dans la prise de décision", a souligné l'entraîneur adjoint, en référence à la participation des Marseillais en Ligue des champions et la difficulté de reprogrammer la rencontre.