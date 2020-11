Covid-19 : le suicide d'Alysson, coiffeuse indépendante de 24 ans frappée par la crise, émeut la Belgique

"Ni oubli ni pardon"

© KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Quelques lignes d'écoute en cas de risques psychologiques En France

Suicide Ecoute : 01 45 39 40 00

SOS Amitié : 01 42 96 26 26

Fil Santé Jeunes : 01 44 93 30 74



En Belgique

Centre de prévention du suicide : 0800 32 123

Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées dimanche à Liège, en Belgique, pour rendre hommage à une jeune coiffeuse dont le suicide est devenu le symbole dans ce pays de la détresse des indépendants face à la pandémie.Après avoir observé une minute de silence et lâché des ballons devant la gare de cette ville wallonne, les participants au rassemblement ont marché jusqu'au barber shop de la jeune femme de 24 ans, derrière une banderole "Ni oubli ni pardon"."Alysson, tu es essentielle", a crié l'une des participantes. Alysson Jadin, 24 ans, a été retrouvée morte lundi, sans laisser d'explication écrite sur son geste, d'après les premiers éléments disponibles.Mais dans son entourage, tout le monde a fait le lien avec les difficultés de son activité provoquées par la crise sanitaire.La jeune femme, dont le salon avait dû fermer il y a trois semaines en raison du confinement, n'avait pas supporté que son activité soit jugée "non essentielle", selon ses proches.Coiffeuse au chômage, elle avait ouvert son commerce début août. "C'est très compliqué moralement", disait-elle le 10 novembre à la chaîne RTL-TVI.Le drame a provoqué une vive émotion en Belgique, pays durement frappé par le coronavirus, du Premier ministre Alexander De Croo jusqu'au cinéaste Luc Dardenne.