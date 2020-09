Covid-19 : le Trail de la Côte d'Opale annulé

Le Pas-de-Calais bientôt en zone rouge ?

Le trail de la Côte d'Opale, qui avait jusque-là réussi à se maintenir avec des conditions sanitaires strictes, n'aura finalement pas lieu. La course prévue les 12 et 13 septembre est annulée sur décision préfectorale "suite à la recrudescence des cas de Covid sur le département", ont annoncé les organisateurs, qui indiquent l'avoir appris via un appel de la sous-préfète, à 48 heures de l'événement.L'événement, qui rassemble chaque année des rassemblements de plusieurs milliers de coureurs, avait été adapté pour l'occasion : le départ et l'arrivée devaient se faire à Tardinghem (et non Wissant), où le terrain est plus grand, et les coureurs devaient partir par grappes de 150 à 170 toutes les dix minutes pour éviter les attroupements.Or, l'épidémie progresse dans le Pas-de-Calais, où le nombre de tests positifs au Covid-19 est en forte augmentation depuis plusieurs jours. À tel point que le placement du département en zone rouge ne fait désormais guère de doute On ignore pour l'heure les modalités de remboursement et de report pour les candidats, mais l'organisation indique qu'elles seront indiquées dans les deux semaines qui viennent.