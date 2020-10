Covid-19 : la ville d'Haumont annule son traditionnel marché de Noël

Le marché de Noël d'Hautmont existe depuis plus de 20 ans

De petits événements pourraient être envisagés

Alors que les départements du Nord et du Pas-de-Calais font face à une recrudescence du nombre de cas de contaminations du Covid-19 et sont désormais entièrement soumis au couvre-feu . Pour freiner la propagation du virus et préserver la santé des visiteurs, la ville d'Hautmont a décidé d'annuler son marché de Noël 2020.Cette décision s'inscrit dans une série d'annulations de marchés de Noël en France, comme celui de Lille ou encore Strasbourg. "Le marché de Noël d’Hautmont est l’un des marchés particulièrement fréquenté pour les fêtes dans le département. Le risque est trop important", explique Stéphane Wilmotte, maire d'Hautmont, qui se dit "déçu de cette annulation".Les illuminations de Noël seront, quant à elles, maintenues. Elles seront lancées à la fin du mois de novembre.En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, de petits événements plus courts pourraient être envisagés à Haumont. "Nous suivons les indicateurs au quotidien", précise Stéphane Wilmotte.Le concours de maisons décorées qui se tient lui aussi chaque année sera maintenu. Les conditions d'organisation n'ont pas encore été dévoilées, mais un aménagement spécifique au contexte sanitaire est prévu.La mairie a également annoncé que des dispositifs allaient être mis en place pour soutenir les commerces, comme des décorations de Noël ou encore une communication digitale sur leurs offres.