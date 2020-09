Covid : l'ARS annonce de nouvelles restrictions pour les visites en EHPAD dans le Nord et le Pas-de-Calais

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : deux EHPAD du Béthunois suspendent leurs visites

Plus de visites dans les chambres. Désormais, les rencontres visiteurs-personnes âgées vont être strictement encadrées dans le Nord et le Pas-de-Calais."Dans ces deux départements, les visites ne sont désormais plus possibles en chambre. Seules sont possibles les visites dans les salles communes en Ehpad ou en extérieur, dans les jardins, et dans le strict respect des mesures barrière." Cette mesure a été décidée en concertation entre les départements et l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France.Les visites ne sont pas interdites comme pendant le confinement mais il faudra désormais prendre rendez-vous et respecter un protocole précis. Dès ce mardi, des Ephad ont envoyé aux familles des mails donnant les nouvelles instructions. "Ces mesures sont annoncées pour une durée de 2 semaines", précise par exemple un ephpad des Flandres.Autre information délivrée par l'ARS : des mesures plus contraignantes seront prises à chaque fois qu'un cas confirmé sera détecté dans un établissement. "Si un Ehpad doit faire face à un nouveau cas confirmé, il convient d’envisager, en lien avec l’ARS et le Département, des mesures visant à contenir l’épidémie et éviter sa propagation afin de protéger les résidents et les professionnels", explique l'ARS.Dès ce week-end, des Ehpad du Béthunois avaient annoncé suspendre complètement leurs visites Ce lundi soir, le Préfet du Nord a annoncé de nouvelles mesures pour faire "face à l'accélération brutale de l'épidémie"