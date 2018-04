Criminalité : la Belgique détruit 14 tonnes d'armes illégales

Parmi les 10 000 armes (soit l'équivalent de 14 tonnes) fondues à une température de 1.670 degrés à Gand, ont été collectées, outre des armes à feu, "des épées, des battes de baseball et des arbalètes", a précisé le ministre belge de la Justice Koen Geens dans un communiqué.



Cette collecte est "une étape importante dans la lutte contre la criminalité grave", qui doit servir à "se faire une meilleure idée" des armes circulant illégalement en Belgique, souligne le communiqué.





Opération de régularisation

Depuis 2013, environ 93 000 armes ont été "définitivement détruites", selon les autorités. La plupart étaient liées à des enquêtes judiciaires. Le ministère de la Justice a par ailleurs lancé le 1er mars dernier une opération de régularisation massive des armes à feu détenues sans permis. Pendant cette période d'amnistie, qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'année, les citoyens belges peuvent déclarer les armes qu'ils possèdent sans autorisation et ne seront pas poursuivis pénalement.



Ils doivent alors remettre volontairement leurs armes, qui sont transférées au Banc d'épreuve de Liège (est), un établissement spécialisé dans la neutralisation des armes, avant d'être détruites dans un haut fourneau de Gand. "Une nouvelle et ultime période de régularisation apportera davantage de transparence sur la présence d'armes soumises à une autorisation préalable", explique M. Geens, cité dans le communiqué.



La régularisation précédente, s'étalant de 2006 à 2008, avait permis de récupérer et neutraliser environ 200 000 armes. En 2017, le nombres d'armes enregistrées - donc légales - en Belgique était de 699.371 selon les chiffres de la police fédérale belge. L'Institut flamand pour la Paix, organe public indépendant, estime dans son dernier rapport datant de 2016 qu'il existe entre 630 000 et 1,1 millions d'armes détenues illégalement en Belgique.