Cris racistes lors du match Dijon-Amiens : la LFP place en instruction le dossier du supporter dijonnais

Réunie mercredi 17 avril à Paris, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de placer en instruction le dossier concernant le comportement d'un supporter dijonnais soupçonné d'avoir proféré des cris racistes envers le joueur de l'Amiens SC Prince Gouano.Pour rappel, le 12 avril, la rencontre organisée dans le cadre de la 32e journée entre Dijon et Amiens (0-0) avait été interrompue quelques minutes à cause de cris de singes qu'aurait proféré un supporter . L’auteur des faits présumés, un jeune homme âgé de 22 ans, avait ensuite été placé en garde à vue.Au cours de la même réunion, la commission a également décidé de placer en instruction le dossier sur les chants à caractère homophobe des supporters du RC Lens devant Valenciennes.Enfin, suite à son carton rouge reçu lors de la rencontre entre Dijon et Amiens, Eddy Ghaoré a écopé d'un match de suspension.