Croix gammées, étoiles jaunes... en Belgique, un ancien militaire (re)décore sa maison de symboles nazis

En adoration pour Hitler

Ununesuspendue à un arbre, une, un symbole à la gloire des SS... Un ancien militaire vivant à Keerbergen, dans le Brabant flamand, est poursuivi pour avoir "décoré" sa maison de"L'habitant a installé dans ses arbres des textes contenant. Unia [le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, ndlr] annonce qu'elle se portera partie civile si l'homme est poursuivi", a annoncé Bram Seberechts du Centre interfédéral à VRT.be . L'homme encourt jusqu'à un an de prison, et Sa demeure en Flandre, surnommée le "Nid d'aigle" (comme la résidence alpine d'Adolf Hitler), avait déjà été habillée de tels symboles dès 2014 . Des symboles SS ou HH (Heil Hitler), des croix gammées, une cheminée surmontée d'une inscription "Mein Kampf"... Ces inscriptions avaient déjàL'homme de 75 ans qui aexpliquait aux journalistes de la RTBF qu'il trouvait ces symboles "jolis". ", personne ne peut le nier, a-t-il récemment déclaré aux médias belges.. Mais il y avait des raisons à l'époque. Les soldats allemands étaient également exterminés par les Russes. 10 000 soldats exécutés par jour. Les camps de concentration n'accueillaient pas que des Juifs. Et puis, nous étions à la fin de la guerre".Le parquet de Louvain avait alors, estimant "qu'aucun fait punissable ne pouvait être démontré" à l’encontre de cet habitant. A l'époque, le propriétaire avait, pourtant invisible depuis la rue... avant de récidiver il y a peu.Après le retour de ces symboles, la plainte des habitants se base sur de nouveaux éléments. Ils déplorent notamment, une étoile jaune comme celle que les Juifs devaient porter pendant l'occupation ou encore d'autres croix gammées noires sur fond blanc et rouge pendues en hauteur sur les arbres du jardin, rapporte la RTBF "Malgré la médiatisation, on se rend compte que ce propriétaire a pu constater qu'il y avait. Ensuite, depuis, la personne a rajouté des symboles.", assure Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme à no confrères. Il estime que les agissements de cet ancien militaire. Le nouveau bourgmestre n'a pas encore souhaité s'exprimer sur ce dossier.