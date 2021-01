Crues dans le Pas-de-Calais : vigilance orange maintenue, un centre de secours ouvert à Brimeux

Le Nord et le Pas-de-Calais sont maintenus en vigilance orange pour un risque de crues et de verglas. Les précipitations ont été importantes depuis le jeudi 28 janvier, l'eau est montée de près d'1 mètre dans le bassin de la Canche et dans la plaine de Lys, donnant lieu à des inondations.

À Brimeux, près de Montreuil dans le Pas-de-Calais, un centre de secours a été mis en place vendredi, une vingtaine de maisons y ont été inondées.

Le centre accueille certains habitants sinistrés dans l'attente de la décrue, d'autres ont préféré rester chez eux. Dans le village, les inondations se succèdent depuis la mi-janvier.

À Brimeux, la crue de la Canche a été particulièrement notable. • © VIGICRUES - FRANCE 3 HAUTS-DE-FRANCE

Selon Vigicrues, des inondations "importantes et lentes sont toujours en cours à l'heure actuelle dans le bassin de la Canche et la plaine de Lys, elles devraient perdurer toute la journée de dimanche". Toutefois, la décrue devrait commencer avec l'amélioration des conditions météorologiques.

La commune de Brimeux, en partie marécageuse, est sensible aux crues. • © Capture d'écran Google Maps - FRANCE 3

Vendredi, c'est la petite ville de Auchy-lès-Hesdin qui s'était réveillée les pieds dans l'eau. Une dizaine de personnes ont vu leur logement être dégradé par la montée des flots.