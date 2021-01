Crues : l'Aisne et l'Oise placés en vigilance orange

Météo-France a placé l'Oise et l'Aisne en vigilance orange pour crues depuis ce vendredi 29 janvier. Les premières précipitations ont entraîné des débordements notamment sur le tronçon Oise amont. Quelques dommages sont à prévoir à hauteur d'Origny-Sainte-Benoîte, dans l'Aisne.

Les perturbations de ces prochains jours devraient provoquer des hausses importantes des niveaux des rivières dans l'Oise et l'Aisne. Ce samedi 30 janvier, les deux départements étaient toujours placés en vigilance orange pour crues, par Météo-France. L'alerte reste valable jusqu'à dimanche matin, au moins.

Débordements importants en amont de l'Oise

Des premières précipitations dans la nuit de vendredi à samedi ont déjà causé des débordements "importants" dans l'Aisne, selon Vigicrues, sur le tronçon Oise amont, s'étirant d'Hirson à Danizy. L'organisme précise que ces crues "vont devenir dommageables" dans le secteur d'Origny-Sainte-Benoite. Sur la commune la station prévoit un maximum entre 2,80 mètres et 3,20 mètres. Du côté de la Serre, l'affluent est sorti de son lit à hauteur de Montcornet . Des débordements sont à prévoir dans la journée à Pont-à-Bucy.

Sur l'Aisne, en alerte jaune, "des débordements sont en cours sur les tronçons Aisne Amont, Aisne Ardennaise et Aisne Vaux. Ils vont s'accentuer dans les prochaines 24 heures et pourraient devenir importants", détaille Vigicrues. Dans l'Oise, le Thérain est également très surveillé. La rivière est en vigilance jaune entre Bonnière et Creil, en passant par Beauvais.