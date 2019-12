Cyclisme : Cofidis ré-intègre le WorldTour

Viviani et Martin

L'équipe Cofidis a obtenu une licence WorldTour qui garantit sa qualification aux plus grandes épreuves du calendrier, à commencer par le Tourde France, a annoncé mardi la formation française qui évoluait jusqu'ici au niveau Continental Pro (2e échelon)."L'équipe Cofidis est particulièrement fière d'intégrer dès janvier prochain l'élite mondiale du cyclisme. La formation nordiste disputera toutes les compétitions les plus prestigieuses de la discipline. Avec une équipe renforcée et forte de nombreux talents", indique l'équipe dirigée par Cédric Vasseurdans un communiqué.Forte du recrutement à compter de 2020 du prolifique sprinteur italien Elia Viviani --78 victoires au compteur-- Cofidis vient s'ajouter aux 18 équipes qui formaient le WorldTour cette saison.Elle s'est également renforcée avec l'arrivée pour deux saisons du grimpeur français Guillaume Martin, 26 ans, et 12e du dernier Tour de France.L'équipe Cofidis avait participé au ProTour de 2005 à 2009 avant de rétrograder au niveau Continental Pro.