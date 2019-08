Cyclisme : l'équipe Cofidis recrute l'Italien Consonni

Victoire d'étape en Slovénie

L'Italien Simone Consonni (UAE Emirates) courra les deux prochaines années pour l'équipe Cofidis, a annoncé vendredi la formation française.Âgé de 24 ans, Consonni, un petit gabarit tonique (1,65 m pour 60 kg), est passé professionnel en 2017. Il compte une victoire à son palmarès, une étape du Tour de Slovénie 2018.Consonni est le quatrième renfort annoncé par Cofidis, après ses compatriotes Elia Viviani et Fabio Sabatini, et le Français Guillaume Martin "Il a la capacité de pouvoir viser des victoires au plus haut niveau mais aussi d'être un élément précieux dans le dispositif autour d'Elia Viviani", a déclaré le manager général Cédric Vasseur à propos du Bergamasque, qui compte trois médailles de bronze aux championnats du monde sur piste (deux dans la poursuite par équipes, une dans l'omnium).