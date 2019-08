Cyclisme : les Hauts-de-France bien représentés aux championnats de France sur piste

La région Hauts-de-France peut être fière de ses coureurs cyclistes. Ils sont huit a être engagés en catégorie Élite, à partir de samedi 10 août, sur les championnats de France sur piste qui se dérouleront pendant une semaine à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Huit participants des Hauts-de-France Parmi ces coureurs : Corentin Ermenault, jeune espoir amiénois, qui disputait la semaine passée les championnats d'Europe sur route. Les autres s'appellent Dany Maffeïs, Killian Évenot, Louis Brûle, Baptiste Gourguechon, Adrien Garel, Maxime Gressier et Philéas Hansart.



Américaine, vitesse, poursuite, course aux points, demi-fond, keirin, omnium ou encore scratch : ils affronteront des participants venus de toute la France dans quelque onze disciplines, souvent mal connues du grand public.

Onze disciplines différentes De la simple course traditionnelle, où les coureurs s'élancent tous en même temps, aux épreuves plus spécifiques où deux compétiteurs démarrent en deux points diamétralement opposés de la piste - l'objectif étant de rattraper l'autre - ces championnats sont l'occasion de découvrir le cyclisme sous un autre jour.



La compétition démarrera samedi 10 août et se clôturera une semaine plus tard, le 17. Elle se déroulera au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, habitué à accueillir ce genre de compétitions d'envergure.