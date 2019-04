Cyclisme : l'Italien Alberto Bettiol remporte (par surprise) le Tour des Flandres 2019

Sa première victoire en professionnel

INCROYABLE BETTIOL !!!! L'Italien remporte la première victoire de sa carrière en pro sur ce Monument qu'est le Tour des Flandres ! 🚴‍♂️👏 pic.twitter.com/EnKnL4jjRo — France•tv sport (@francetvsport) 7 avril 2019

Le jeune Italien, 25 ans, a remporté dimanche la 103édition du Tour des Flandres, la première victoire de sa carrière.Bettiol, qui court pour l'équipe américaine, s'est imposé en solitaire à Audenarde. Il a battu le Danois, sorti en contre-attaque dans le final, et le Norvégienau terme desLa "Ronde van Vlaanderen", dernière classique avant le Paris-Roubaix, donne généralement les premiers pronostics avant l'Enfer du Nord, mais cette fois-ciLa course a également été marquée par l'abandon du Néerlandais (et vainqueur 2018) Niki Terpstra après une chute qui l'a laissé plusieurs minutes inconscient. Souffrant d'un traumatisme crânien, il a déclaré forfait pour le Paris-Roubaix Chez les dames, c'est également une Italienne qui s'est imposée : la championne d'Europe Marta Bastianelli a terminé la course en 4 heures et 16 minutes.