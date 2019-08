Cyclisme : le jeune espoir Guillaume Martin rejoint l'équipe Cofidis

🚨 Nouvelle recrue – Saison 2020 🚨



Auteur d'une pièce de théâtre

"Marge de progression"

Guillaume Martin (Wanty) renforcera l'équipe Cofidis pour les deux prochaines années, a annoncé mercredi 7 août la formation nordiste dirigée par Cédric Vasseur.Le grimpeur français, qui est âgé de 26 ans, a terminé le Tour de France à la 12place fin juillet. Ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège espoirs, le Normand avait dû s'expatrier dans l'équipe belge Wanty pour passer professionnel en 2016.En quatre saisons, Guillaume Martin, dont l'une des particularités est d'avoir étudié la philosophie et écrit une pièce de théâtre jouée cet été au Festival d'Avignon, s'est fait une place à part entière.Il a notamment gagné le circuit de la Sarthe l'an passé et l'étape du Tour de Sicile arrivant à l'Etna au printemps."J'ai envie de franchir un cap dès la saison prochaine en essayant de remporter ma première victoire en World Tour", a déclaré Guillaume Martin. "J'y suis passé tout proche lors du Criterium du Dauphiné cette année (2e étape). L'un de mes souhaits, c'est aussi de participer à deux grands tours."Cédric Vasseur a souligné la "belle marge de progression" de sa nouvelle recrue, "ce qui peut lui permettre de prétendre rapidement à un podium sur les routes du Tour de France".Le Français est le troisième renfort de Cofidis, qui devrait intégrer le WorldTour l'an prochain, après les Italiens Elia Viviani et Fabio Sabatini.