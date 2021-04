Cyclisme : le Picard Arnaud Démare vainqueur de la deuxième étape du Tour de Valence

Le sprinteur de l'Oise de l'équipe Groupama-FDJ, Arnaud Démare, a remporté ce jeudi 15 avril la deuxième étape du Tour de Valence (Espagne). C'est sa deuxième victoire de la saison après celle obtenue sur la Roue Tourangelle, au début du mois d'avril.

Ce jeudi, Arnaud Démare, champion de France en titre, a arraché l'étape au terme d'un sprint qui s'est déroulé sous une forte pluie. Dans le dernier kilomètre, ses coéquipiers se sont relayés tour à tour pour porter leur leader dans une très bonne position à quelques mètres de l'arrivée. Le Picard a ensuite rajouté les quelques coups de pédales supplémentaires pour conclure cette belle performance collective de l'équipe française. Il s'impose devant le sprinteur australien Caleb Ewan, une référence.

Deux victoires en deux jours pour la Groupama-FDJ

"Je suis super content d’avoir gagné aujourd’hui, je savais que la bête noire serait Caleb Ewan, s'est réjouit Arnaud Démare après la course. L’équipe a fait du très bon travail, que ce soit dans le contrôle des échappés ou dans le final. On savait que ce serait tendu sur la fin avec la route humide." Thierry Bricaud, le directeur sportif de l'équipe du Français, vantait à l'arrivée la tactique mis en place le matin pour aller chercher la victoire à Alicante : "C’est exactement ce qu’on voulait mettre en place ce matin. On avait repéré le final en janvier et avant la course."

C'est la deuxième victoire en deux jours pour l'équipe Groupama-FDJ : mercredi, c'est Miles Scotson qui s'est imposé lors de la première étape du Tour de Valence. Le coureur australien conserve par ailleurs le maillot jaune de l’épreuve. En 2020, le vainqueur du Tour de Valence a été Tadej Pogacar, qui a ensuite remporté le Tour de France.