Cyclisme : Nacer Bouhanni quitte l'équipe Cofidis

"Nouveau départ"

L'équipe Arkea-Samsic a annoncé mercredi le recrutement de Nacer Bouhanni pour les deux prochaines saisons et la création d'un pôle sprint autour de l'ancien champion de France.Bouhanni, 29 ans, quitte donc l'équipe Cofidis après cinq saisons ambivalentes. Ancien vainqueur d'étapes au Giro et à la Vuelta, il ne compte aucun succès à son actif cette saison."Pour moi, c'est un nouveau départ", a déclaré le Vosgien. "Je vais entamer la saison prochaine comme si je n'avais jamais rien gagné. Je n'ai pas demandé à venir avec du staff ou des coureurs"."70% des courses arrivent au sprint. Nous devions nous renforcer dans ce domaine. Nacer Bouhanni sera notre sprinteur numéro un. Il possède d'énormes qualités. Il a vécu deux années difficiles, il doit reprendre confiance et créer une complicité avec ses lanceurs", a expliqué le responsable de l'équipe.