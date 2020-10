Cyclisme : le Paris-Roubaix annulé en raison de la Covid-19

"À la demande du préfet des Hauts-de-France et suite à l'annonce hier d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, plaçant la Métropole Européenne de Lille en alerte maximale, la 118ème édition de Paris-Roubaix et la 1ère édition de Paris-Roubaix Femmes qui devaient se dérouler le 25 octobre prochain, ne seront pas organisées." Communiqué de Presse Paris-Roubaix, le 9 octobre 2020

"Nous sommes déçus et tristes"

"Nous sommes déçus et tristes de devoir renoncer à la reine des Classiques. Mais nous comprenons et acceptons évidemment la décision du préfet. La priorité va a la santé des personnes." Christian Prudhomme, organisateur du Paris-Roubaix

Official Communication: see you on the 11th April 2021



Communiqué officiel : rendez-vous le 11 avril 2021 !#ParisRoubaix pic.twitter.com/g1ao7F9ZG3 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) October 9, 2020

Les cyclistes avaient prévu de fouler les célèbres pavés du Paris-Roubaix dimanche 25 octobre prochain, après l’annulation de la course initialement prévue le 12 avril . La 118édition de la course vient officiellement d’être annulée, tout comme la 1ère édition féminine prévue le même jour.Des doutes planaient depuis la prise de parole du préfet de région Michel Lalande à la fin du mois de septembre, évoquant au micro de France Bleu Nord ses "interrogations" sur la tenue d’un tel événement en pleine crise sanitaire, alors que les voyants sont au rouge et que la métropole lilloise vient de basculer en zone d’alerte maximale face au virus Christian Prudhomme, directeur du Tour de France et organisateur du Paris-Roubaix, a affiché sa déception et sa tristesse mais a dit comprendre la décision du préfet, "la priorité va a la santé des personnes."La classique devait relier Compiègne à Roubaix, dans un parcours de 259 kilomètres. Le rendez-vous est donné au 11 avril 2021, date inscrite au calendrier de l'année prochaine.Le préfet des Hauts-de-France Michel Lalande sera l'invité de Christelle Massin dans le 19/20 ce vendredi 9 octobre 2020.