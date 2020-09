Cyclisme : suivez en direct Paris-Chauny et la performance d'Arnaud Démare

Trois Isariens dans le peloton

Le circuit du Paris-Chauny 2020 serpente dans la vallée de l'Oise pour atteindre Chauny, après des boucles à Coucy, Saint-Gobain et Tergnier dans l'Aisne. • © Paris-Chauny

Absent du Tour de France, Arnaud Démare pourrait jeter son dévolu sur Paris-Chauny ce 27 septembre. Vainqueur du championnat de France et du Tour de Poitou-Charentes depuis la reprise de la saison, le coureur beauvaisien est l'un des grands favoris de la 70édition de la course picarde, qui s'élance ce dimanche à 12h20 de Margny-lès-Compiègne (Oise) à 12h20.L'arrivée, qui se jouera probablement au sprint, est prévue à Chauny (Aisne) vers 17 heures. Ajouter l'épreuve à ses victoires cette saison permettrait à Arnaud Démare d'attaquer dans les meilleures conditions le Giro le 3 octobre.Mais le Beauvaisien devra fait attention à Nacer Bouhanni ! Le sprinteur de la formation nordiste Cofidis est le leader provisoire de la Coupe de France, dont Paris-Chauny est la 7manche. À cause de l'épidémie de Covid-19, le nombre de manches habituel (16) a été réduit à huit. La dernière étape se jouera sur le Paris-Tours le 11 octobre.Deux autres Picards figurent parmi les 174 participants. Pierre Barbier, lui aussi originaire de Beauvais, a été aligné par l'équipe française Nippo Delko One Provence. Le Senlisien Flavien Maurelet sera lui aussi au départ, sous les couleurs de Saint-Michel-Auber 93.Si vous souhaitez assister à l'arrivée de Paris-Chauny, l'organisation propose de retransmettre en direct la dernière heure de course sur Facebook. Le direct sera disponible, grâce à une caméra embarquée sur une moto.