Dakar 2019 : Adrien van Beveren 5e du classement à l'issue de la 4e étape

Dakar 2019 : résumé de la 4e étape

Dakar 2019 : le classement général moto après la 4e étape 1. Ricky Brabec (USA / Honda)

2. Pablo Quintalina (CHI / Husqvarna) + 2'19''

3. Toby Price (AUS / KTM) + 4'22''

4. Sam Sunderland (GBR / KTM) + 7'45''

5. Adrien van Beveren (FRA / Yahama) + 8'56''

Au guidon de sa Yamaha, le pilote de Racquinghem a bouclé lesavec 13 minutes et 29 secondes après l'Américain, vainqueur de l'étape et nouveau leader du classement général., qui fait partie des favoris de cette édition 2019 du Dakar, conserve encore toutes ses chances après 4 étapes. Certes, il rétrograde de la 4e à la 5e place du général, mais compte moins de 9 minutes de retard sur le leader. Les consignes de son équipe, pour le moment, sont encore à la prudence. Limiter les risques pour rester en embuscade."C'est le jour où je me suis fait le plus plaisir depuis le début de la course, curieusement, pourtant il n'y avait pas de sable", a commenté le Nordiste après l'arrivée. "J'ai réussi à rouler libre, à attaquer".