Dakar 2019 : Van Beveren, 4e de la septième étape, remonte au général

"Rester concentré"

a gagné du terrain ce lundi aumoto du Dakar 2019, passant du 5e au, à 7'47" du leader Ricky Brabec.Le Nordiste a terminé la septième étape du rallye (387 kilomètres) à la quatrième place, en 4H 01' 21'', à 9'40" de son beau-frère, qui a fini en tête à(Pérou)."On se rapproche de la fin, il faut rester concentré tout le temps. Je suis assez content de ma journée, j'espère que ça va payer", a soufflé 'AVB' au terme de la spéciale de San Juan de Marcona. "J'ai repris du temps à tout le monde, sauf Ricky (Brabec, leader du général) qui a poussé fort", a-t-il ajouté.Souvent placé, jamais vainqueur,, a longtemps cru pouvoir réaliser la bonne affaire du jour, ses principaux adversaires étant regroupés dans les dunes. "Je reviens sur un gros groupe et j'ai vu qu'ils commençaient à tourner. Je me suis dit 'bon, ils ont pas le waypoint' (point de passage obligatoire, NLDR)", a assuré le Nordiste."J'ai tourné aussi, j'ai recalculé le cap et là, le waypoint s'est ouvert. Matthias (Walkner) a vu que je l'avais ouvert donc il a accéléré, il est venu le chercher. Les autres ont vu Matthias aussi... C'est dommage, j'étais en train de faire labonne opération."