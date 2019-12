Dakar-2020 : pour Adrien Van Beveren, “le premier objectif, c'est d'être à l'arrivée”

"Je rêve de cette victoire"

Adrien Van Beveren est prêt pour le Dakar : "J'ai envie de laisser la course venir à moi." #FBSport https://t.co/6bb5ZmylMM — France Bleu Nord (@fbleunord) December 27, 2019

2020 sera-t-elle l'année de la réussite pour Adrien Van Beveren ? Après avoir été blessé à la suite d'une chute en 2018 et subi une panne de moteur en 2019 , le pilote moto de Racquinghem, triple vainqueur de l'Enduropale veut croire en ses chances."Je suis prêt à affronter ce qui m'attend​​​​​​​" a-t-il confié à France Bleu , "j'ai mis la priorité à 100 % sur le Dakar cette année dans la préparation.​"Il confie avoir "à la fois l'impatience d'y être et à la fois cette envie d'être assez patient pendant la course, par rapport à la navigation qui nous attendent. J’ai envie de laisser la course un petit peu venir vers moi quelque part.""Le premier objectif c'est d'être à l'arrivée" précise-t-il. "Parce que je sais par expérience que terminer la course c'est déjà une forme de victoire. Vous le savez tout je rêve de cette victoire​​​​​​​."Quant à la polémique sur l'organisation du Dakar 2020 dans le désert d'Arabie Saoudite, le pilote natif de Hazebrouck concède : "Mon objectif est avant tout sportif mais on ne peut pas fermer les yeux (...) Il y a des choses qui se sont passés en Arabie Saoudite qui ne sont pas forcément tolérables. Mais avant de vouloir juger, il faut peut être essayer de leur donner une chance."