Dakar 2020 : le pilote nordiste Axel Alletru, paraplégique, termine 1er dans sa catégorie

Dakar 2020. Axel Alletru : "On a top géré"

A.Alletru et toute son équipe / © C.ROUSSEAUX

Une première réussie ! Privé de l’usage de ses jambes depuis dix ans, Axel Alletru s'alignait cette année pour la première fois sur le Dakar. Il termine 7ème de la catégorie SSV. Premier Français et premier dans la classe des SSV standard (bridés à 120 km/h)."On est allés au bout. En plus, on a fait des perfs et on gagne la catégorie. Que du bonheur pour une première ! Je n'avais jamais roulé en Rallye... Première fois sur le Dakar : on a top géré !", a réagi à chaud Axel Alletru ce vendredi en Arabie Saoudite.Le Nordiste avait décidé de s'aligner avec les valides dans ce Dakar 2020. Et relevé un incroyable défi : "Avec toutes les complications que ma situation implique, c’est un beau cadeau d’être encore là et même déjà une victoire. L’objectif, c’est de montrer qu’on peut rebondir dans la vie. Si j’avais eu un exemple lorsque j’étais en centre de rééducation, ça aurait été une source de motivation supplémentaire et c’est ce que je souhaite apporter. De la positivité ".En 2010, Axel Alletru a subi un grave accident en motocross, son 1er sport. Il est devenu paraplégique et a perdu 80 % des muscles de ses membres inférieurs. Il s'est lancé dans le handisport, a obtenu des titres en natation et ne cesse de se fixer de nouveaux objectifs. Le Dakar est le dernier en date.Entouré d'une équipe ch'ti, c'est bien lui qui pilotait le buggy avec des pédales adaptées. « Le but c’est aussi de se faire repérer pour pouvoir intégrer une équipe officielle. J’aimerais bien que ça prenne une place conséquente dans ma vie, j’espère que des opportunités vont se présenter ». Cela semble bien parti...