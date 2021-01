Première étape du Dakar 2021 : l'australien Toby Price arrive premier, le Nordiste Adrien Van Beveren en 13ème position

Le désert saoudien reservera-t-il des surprises aux coureurs ? Le coup d'envoi du rallye-raid Dakar 2021 a été lancé très tôt ce matin à Djeddah, en Arabie saoudite. La première étape est en cours.

Les coureurs effectueront une boucle de douze étapes avant de revenir au point de départ le 15 janvier à Djeddah. En tout, c'est 7 646 km, dont 4 767 km de spéciales qu'il faudra traverser pour espérer remporter la compétition.

Sur les 622 kilomètres de cette étape, 277 seront chronométrés.

Côté moto, Adrien Van Beveren semble avoir repris du poil de la bête. A la 13ème place lors du dernier waypoint, le natif de Racquinghem a effectué un beau premier score pour la première étape. Les 25 premiers coureurs ont passé la ligne d'arrivée.

🏍 Bikes - Stage 1 🏁



After 25 riders reached the finish line. Here is the Top 3:



1. @tobyprice87 (AUS)

2. @kmbenavides (ARG)

3. @MatthiasWalkner (AUT) #Dakar2021 pic.twitter.com/DUOnI8p0yj