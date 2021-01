Dakar (étape 9) : le Nordiste Adrien Van Beveren désormais 11e au général malgré une pénalité

Alors qu'il était 14e au terme de la huitième étape hier, Adrien Van Beveren est désormais 11e du Dakar 2021, mardi 12 janvier. La raison de ce bond au classement général ? Une bonne performance lors de cette neuvième spéciale malgré une pénalité de 15 minutes infligée par les commissaires de la course. Les motards devaient faire un parcours de 579 kilomètres autour de la ville de Neom, qui était leur point de départ et d'arrivée.

