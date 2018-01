Dakar : Van Beveren abandonne après une lourde chute

Dakar : la chute de Van Beveren

Dakar Rally : Vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles d’Adrien. Ce que nous savons pour le moment est qu’il... Publié par Adrien Van Beveren sur mardi 16 Janvier 2018

Yamaha décimé

Son rêve s'est brisé. L'ambitieuxa quitté mardi le Dakar-2018 sur un abandon après une lourde chute, et non sur la première marche du podium où il s'imaginait, alors qu'il dominait le classement général jusque-là. Le Dakar, c'est son "", "un rêve familial" même. Le pilote nordiste, âgé de 27 ans, misait beaucoup sur cette édition, après avoir terminé à la 4e place en 2017. Il devra attendre au moins une année de plus.Ses aspirations se sont brutalement envolées quandlongue de 373 km et courue par près de 40 degrés. Alors qu'il semblait se diriger vers l'une des deux premières places et accroître son avance en tête du général,est "lourdement" tombé et, "complètement groggy", il a échoué à repartir, ont annoncé les organisateurs, avant d'être évacué par hélicoptère.Il souffre d'une fracture de la clavicule droite, en plus d'un traumatisme thoracique et du rachis dorsal, d'après un premier diagnostic.Pour lui comme pour son équipe, cette fin n'est pas celle espérée., et se voyait se battre dans les dunes et rios argentins jusqu'au 20 janvier, jour de l'arrivée à Cordoba.Comme un symbole de ses velléités de victoire grandissantes, il avait remporté sa première spéciale sur le Dakar, mardi 9 janvier, autour de San Juan de Marcona au Pérou.Après l'Argentin Franco Caimi et le Français Xavier de Soultrait,alors que la marque japonaise ambitionnait de rivaliser avec KTM et Honda.Leurs malheurs ont fait les affaires de l'Autrichien Matthias Walkner (KTM), vainqueur mardi devant le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna, à 11 min 35 sec) et l'Espagnol Gerard Farres Guell (KTM, à 16 min 21 sec).Il a été le seul favori, avec Van Beveren, à ne pas s'être perdu dans la dernière partie de la spéciale. L'Espagnol Joan Barreda (Honda) a lâché 38 min 15 sec, quand l'Australien Toby Price (KTM) et le Français Antoine Meo (KTM) ont cédé respectivement 49 min 17 sec et 1 h 00 min 13 sec."C'était une longue étape, très dure. J'ai gardé mon rythme pour pouvoir me concentrer, et c'est ce qu'il fallait faire parce que nous étions à la limite pour pouvoir suivre le cap dans tous ces rios. C'est le Dakar, tout peut changer très vite", a commenté Walkner, qui compte près de 39 min d'avance au général sur Barreda.